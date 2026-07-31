Fatih Altaylı'dan dikkat çeken 'Cem Küçük' yorumu: 'Deniz Göktaş’ı haklı çıkarma pahasına da olsa bunu yazmam lazım'

Yandaş gazeteci Cem Küçük'ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlamalarıyla dün akşam gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.

Gazeteci Fatih Altaylı da, Küçük'ün gözaltına alınmasına yönelik dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"O İSMİN TUTUKLANMASINDAN SONRA CEM KÜÇÜK DE GÖZALTINA ALINDI"

Atlaylı, yazısının 'Hurmalar' başlıklı bölümünde, Cem Küçük'e ilişkin şunları kaydetti:

"Deniz Göktaş’ı haklı çıkarma pahasına da olsa bunu yazmam lazım.

Cem Küçük’ün TGRT’deki programına ve yazılarına son verildiği açıklanınca “Ayrılığın daha köklü, daha eskiye dayalı bazı konular nedeniyle, özellikle de Küçük’ün bir dönem kendini ‘devlet ve derin devletin temsilcisi’ gibi göstermesinin yarattığı giderek artan rahatsızlık nedeniyle olduğu söyleniyor. Öyle ise yakında başka yansımalarını da görürüz.” diye yazdım.

Çünkü farklı kaynaklardan gelen bilgiler bu yöndeydi.

Bir zamanlar en yakın dostu olan ve “Ben Cem Küçük’ün patronuyum” diye dolaşan kişinin tutuklanmasından sonra Cem Küçük de gözaltına alındı.

Gözaltının açıklanan nedeniyse gazetecilik faaliyetinden daha çok, var olduğuna herkesi inandırdığı gücünü kötü amaçlı kullanma iddialarıyla ilgili.

Yani aslında kışın yenilen hurmalar meselesi."