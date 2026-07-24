Fatih Altaylı’nın Ahbap soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı

Gazeteci Fatih Altaylı, Ahbap Derneği’ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

Haluk Levent ile ilk kez 2021 yılında yaptığı bir programda tanıştığını belirten Altaylı, Levent’e geçmişi nedeniyle başlangıçta güvenmediğini, ancak orman yangınları ve 6 Şubat depremleri sırasında yürütülen çalışmaların kamuoyunda güven oluşturduğunu anlattı. Altaylı, buna karşın Ahbap'ın profesyonel ve bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmesi gerektiğini sürekli dile getirdiğini söyledi. Altaylı’nın daha önce yayımladığı yazılarda da Haluk Levent’e hesap verme ve şeffaflık çağrısı yaptığı görülüyor.

“HALUK LEVENT’E ÇOK GÜVENMEZDİM”

Haluk Levent’i ilk kez 2021 yılında yaptığı bir programda şahsen tanıdığını belirten Altaylı, ifadesinde şunları söyledi:

“Haluk Levent isimli şahsı ilk olarak 2021 yılında yapmış olduğum bir programda tanıdım. Kendisiyle ilk tanışıklığım bu program vesilesiyle oldu. Daha önce mesleğim itibariyle tabi ki kendisini bilirdim. Ama kendisinin bende olumsuz bir intibası bulunmaktaydı. Çünkü kendisinin kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim. Açıkçası kendisine de çok güvenmezdim.”

“AHBAP’A KAMUOYUNDA SEMPATİ OLUŞTU”

AHBAP’ın 2020 yılındaki orman yangınları sırasında yürüttüğü çalışmaların hem kendisinde hem de kamuoyunda güven oluşturduğunu belirten Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

“2020 yılında ülke genelinde gerçekleşen orman yangınlarında AHBAP'ın ve Haluk LEVENT'in büyük çabaları oldu. Helikopter, uçak kiralayıp yangın söndürme faaliyetlerine fiilen katılıp çaba gösterdiler. Bu durum hem benim nazarımda hem de kamuoyunda AHBAP derneğine bir sempati oluşturdu. Toplum nazarında güven kazandı.”

“HALUK, ÇUVALLAMAMALISIN”

Altaylı, AHBAP’a yönelik olumlu değerlendirmelerine rağmen derneğin sıkı biçimde denetlenmesi gerektiğini savunduğunu belirtti:

“Bu güven ortamı ile birlikte benim de AHBAP ile ilgili olumlu yönde söylemlerim olmuş olabilir. Ama bununla birlikte ben kesinlikle bu adamın geçmişinde kumar, mali suçlar gibi yüz kızartıcı olaylar bulunması hasebiyle bu derneğin kesinlikle çok iyi denetlenmesi gerektiğini savundum. Hatta bu konuda ‘Haluk çuvallamamalısın, süt gibi lekesiz görünmek zorundasın’ minvalinde yazılar kaleme aldım.”

Altaylı’nın Şubat 2023’te yayımladığı yazısında da Ahbap'ın büyüyen mali yapısı nedeniyle kusursuz ve şeffaf bir sistem kurması gerektiğini vurguladığı görülüyor.

“TELEFONLARIMA CEVAP VERMEMEYE BAŞLADI”

Yazılarının ardından Haluk Levent’in kendisiyle irtibatı kestiğini savunan Altaylı, Ahbap'ın bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmesi yönündeki çağrılarını sürdürdüğünü söyledi:

“Bunun üzerine Haluk Levent benimle irtibatı kesti. Telefonlarıma cevap vermemeye başladı. Bende bu süreçten sonra derneğin ve Haluk'un bağımsız kuruluşlarca denetlenmesini her platformda söylemeye devam ettim.”

HALUK LEVENT’İN MESAJINI ANLATTI

Altaylı, birkaç ay önce kaleme aldığı bir yazının ardından Haluk Levent’in kendisine mesaj gönderdiğini belirterek mesajı şöyle aktardı:

“Çok çok haklısın abim, 10 ay kadar önce denetim geçirmiştik. Düzenli denetleniyoruz. Denetim sonrası canlı yayınlarda tek tek kuruşuna kadar hesap vereceğim, sözüm söz bu mesaj da burada kalsın.”

Altaylı, Levent’e büyük denetim firmalarıyla çalışması ve mali bilgileri açık biçimde yayımlaması gerektiğini söylediğini aktardı. Haluk Levent’in Altaylı’ya gönderdiği benzer içerikteki mesaj daha önce kamuoyuna da yansımıştı.

“DEPREM DÖNEMİNDE YARDIM EDEN HERKESE DESTEK OLDUK”

6 Şubat depremlerinin ardından oluşan ortamda yardım çalışmalarını duyurmaya çalıştığını anlatan Altaylı, o dönemde Habertürk’te görev yaptığını belirtti:

“6 Şubat depremlerinden sonra tabi yüz yılın en büyük afetlerinden olması nedeniyle puslu bir hava vardı. Herkes bir şeyin ucundan tutup birbirine yardım etme derdindeydi. Kayıplar o kadar çoktu ki insanlara yetişilemiyordu. Böyle bir ortamda bizde yardım eden herkese destekleyici ve elimizden geldiğince bu faaliyetleri duyurmaya çalışarak sürece katkı sağlamaya çalıştık.”

“AFAD’I VE KIZILAY’I SAVUNDUM”

Altaylı, deprem döneminde yalnızca Ahbap'a destek vermediğini, AFAD ve Kızılay’ın hedef alınmasına da karşı çıktığını ifade etti:

“Bir programda Kızılay'ın yada AFAD'ın karalanmaya çalışılması sırasında AFAD'ı ve Kızılay'ı savunup bu tür söylemlerin manasız olduğunu söylemişimdir. Biz o dönem oluşan havada Ahbap'ı ve taşın altına elini sokan herkese vesile olmaya çalıştık.”

“AHBAP’A PARA GÖNDERMEDİM”

Ahbap Derneği’ne veya Haluk Levent’e herhangi bir maddi yardımda bulunmadığını söyleyen Altaylı, toplanan bağışların yerine ulaşıp ulaşmadığını araştırma imkânı bulamadığını belirtti:

“Benim Ahbap Derneği'ne veyahut Haluk Levent'e maddi olarak herhangi bir yardımım söz konusu değildir. Kendisine para göndermedim. AHBAP Derneği'nin topladığı paraları da daha sonra bu yardımların ilgililerine ulaşıp ulaşmadığı konusunda açıkçası araştırma yapamadım.”

“DENETİM YETKİSİ BİZDE DEĞİLDİ”

Altaylı, Habertürk’ten ayrılması nedeniyle denetim yapabilecek yetki ve imkâna sahip olmadığını söyledi:

“Elimde o dönem bu denetlemeyi yapabilecek yetki ve kabiliyet bulunmamaktaydı. Sadece yazılarımda ve Youtube videolarımda bu işin profesyonelce denetlenmesi gerektiğini ve denetim raporlarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savundum. Elimden gelen bu kadardı.”

“HAK ETMEDİĞİ BİR DESTEK VERMİŞİM”

İfadesinin sonunda geçmişte yaptığı destekleyici yayınlar nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirten Altaylı, şunları kaydetti:

“Ben o süreçte her insan ikinci bir şansı hak eder ve insanların yardımına koşan herkesi destekleme düşüncesi ile bu yayınları yaptım ve tweetleri attım. Ancak şuan görüyorum ki hak etmediği bir destek vermişim. Ahbap Derneği'nin asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan üzüntü hatta pişmanlık duyuyorum.”