Fatih Altaylı'dan 'adını anmadan' Hilal Kaplan yorumu: 'Din ve ahlak kuralları onlar için geçerli değildir...'

Yayınlanma: 17.04.2023 - 11:38

Güncelleme: 17.04.2023 - 11:38

Sabah gazetesi yazarı ve TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan'ın geçtiğimiz günlerde Milat yazarı Tevfik Emre Sarı ile evlendiği ortaya çıkmış; Sarı'nın 2022 Eylül ayında boşandığı Asuman Karaca, Emre Sarı ve Hilal Kaplan Sarı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evliliği devam ederken, Sarı’nın Hilal Kaplan ile sürekli olarak konuştuğunu, kendisinin Sarı’yı uyardığını buna rağmen eşinin kendisine Hilal Kaplan’ı “Abla” olarak gördüğünü söylediğini ileri sürmüştü.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, konuya ilişkin "Emsal" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Altaylı, gündeme bomba gibi düşen Hilal Kaplan'ın adını belirtmeden yazdığı yazısında, "Siyasal İslamcı camiadaki son günlerde yaşanan ve bizi hiç de ilgilendirmeyen magazinsel bir durum bugün egemen olan anlayışı ve memleketimize hakim siyasal İslamcı tefekkür biçimini gösteren şahane bir örnektir. Söylenen başkadır, yapılan başka" ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın yazısından ilgili kısmı şu şekilde:

"Ele talkın verip, kendi salkım yutmak aslında bu dönemin muktedirlerinin genel bir tavrı oldu.

Kendi zenginleşip, halka fakirliği övmek, başkasında ağır bir biçimde eleştirdiği şeyi kendine hak görmek.

Siyasal İslamcı camiadaki son günlerde yaşanan ve bizi hiç de ilgilendirmeyen magazinsel bir durum bugün egemen olan anlayışı ve memleketimize hakim siyasal İslamcı tefekkür biçimini gösteren şahane bir örnektir.

Söylenen başkadır, yapılan başka.

Kendileri için hak olan, sıradan insanlar için batıldır.

Onlar için kabul edilebilir olan, başkaları için ayıptır.

Savunduklarını iddia ettikleri din ve ahlak kuralları onlar için geçerli değildir, sıradan insanlar için geçerlidir.

Çok sıradan ve aslında her insanın başına gelmesi muhtemel bu olay, bu anlayışı o kadar net bir biçimde ortaya koymuştur ki, fazla söze gerek yoktur.

Elbette yaşanan özeldir, tek kelime edemeyiz.

Ama yansıttığı anlayış ne yazık ki, geneldir"