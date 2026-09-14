Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan Bülent Arınç'a 'nikah' tepkisi

Eski siyasetçi Ahmet Davutoğlu'nun oğlu Mehmet Davutoğlu'nun nikahını kıyan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, nikahta konuşma yapan Bülent Arınç'a tepki gösterdi.

Sinan Burhan'a konuşan Turan, Arınç'ın konuşmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Ergün Turan nikah memurluğu talebinin Davutoğlu'ndan gelmesi üzerine kabul ettiğini bildirerek "Yaklaşık bir ay önce Ahmet Bey beni aradı. ‘Geçmişte beraber siyaset yaptık, bürokraside görev yaptık. Eşim Sare Hanım’la beraberiz. Oğlumun nikâhını kıyar mısın?’ dedi. Ben de tamamen insani bir görev olarak ‘Elbette kıyarım’ dedim. Böyle başladı" ifadelerini kullandı.

BÜLENT ARINÇ'A TEPKİ

Bülent Arınç'ın nikah törenindeki konuşmasına tepki gösteren Ergün Turan, “Bülent Bey’in bu konuşması nezaketsizliktir. Düğünde ve cenazede siyaset yapılmaz. Bu bizim toplumumuzun genlerinde vardır. Cenazede ‘Allah rahmet eylesin’, düğünde ‘Hayırlı olsun’ dersiniz” dedi.

"GENÇLERE HAKSIZLIK"

Turan, Arınç'a bu noktada itiraz ettiğini ve görüşlerine de katılmadığını vurgulayarak, “Bu düğün gençlerin. Siyasetçiler her fırsatta konuşursa gençlere haksızlık olur. En özel günlerinde düğün değil, sadece Bülent Bey’in konuşması akılda kaldı. Beni üzen, Bülent Bey’in ‘Güzel günler göreceğiz’ sözünü ifade etmesiydi. Siz bunun üzerinden politik bir mesaj mı veriyorsunuz? Ben de kendisine ‘Zaten güzel günler görüyoruz’ dedim. Böyle bir ortamda bu söz yakışmamıştır”açıklamasını yaptı.

"CUMHURBAŞKANIMIZA YÖNELİK DEĞİL"

Ergün Turan, Arınç'ın konuşmasının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Şunu da söyleyeyim; bu konuşma Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bir konuşma değildir. Hakkını verelim; Bülent Arınç, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu ve Cumhurbaşkanımızın vicdanına güvendiğini ifade etmiştir" şeklinde konuştu.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Bülent Arınç, düğünde isim vermeden hedef aldığı Gökçek'in ağzında sakızla ifade vermesini "utanarak izlediğini" söyleyerek aynı süreçte ifade veren Ahmet Davutoğlu'nun duruşunu takdir ettiğini ifade etmişti.