Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararı kapsamında DHMİ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çakmak getirildi. Peki, Fatih Çakmak kimdir? Yeni DHMİ Genel Müdürü Fatih Çakmak kaç yaşında, nereli?

FATİH ÇAKMAK KİMDİR?

Fatih Çakmak, 1978 yılında doğdu. Fatih Çakmak, kariyerine 1999-2003 yılları arasında İSKİ'de kontrol, keşif ve saha mühendisi olarak başladı. Askerlik görevinin ardından özel bir inşaat şirketinde proje müdürlüğü yapan Çakmak, daha sonra İSKİ'ye dönerek kontrol mühendisi ve amiri olarak görev aldı. 2009 yılında Beyoğlu Belediyesi'nde Teknik Koordinatör olarak göreve başlayan Çakmak, 2014-2021 yılları arasında Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Temmuz 2021'de DHMİ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Çakmak, aynı dönemde HEAŞ'ta Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. DHMİ'deki görev sürecinde Afganistan ve KKTC'deki uluslararası projelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına heyet başkanlığı yaptı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda HEAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde ikinci pistin açılışı ve kapasite artırma çalışmalarında görev aldı. 30 Ağustos 2026 tarihinde ise DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.