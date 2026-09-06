Fatih Erbakan'dan köprü ve otoyol özelleştirmesine tepki: 'İş eninde sonunda köprüleri satmaya geldiyse...'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi'nde düzenlenen "İl Başkanları Toplantısı" öncesinde yaptığı açıklamada, Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısının 19'a düşmesi üzerine, grubun Meclis'te faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla Konya Milletvekili Ali Yüksel'in Yeni Yol Grubu'na katılmasına karar verdiklerini belirterek, kararın ülke, millet ve Meclis için hayırlı olmasını diledi.

Erbakan, gençliğin milli ve manevi değerlerden koparıldığını, gençler arasında deizm ve ateizmin arttığını, uyuşturucunun yaygınlaştığını ve aile kurumunun zayıfladığını, doğurganlık hızının gerilediğini savunarak, "Milletimiz aile yapısından koparılmak isteniyor. Milletimiz köklerinden, inancından ve temel değerlerden koparılmak isteniyor. Manevi vatanımız tehdit altındadır. Ve buna göz yumanlar, bir yandan da ecdat edebiyatına başvurmaktan, tarihimiz üzerinden ucuz siyaset devşirmekten asla geri durmuyorlar" diye konuştu.

AKP'YE "POİZİ" TEPKİSİ

Erbakan, AKP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen BeyoğluFest'te sahne alan "Poizi" üzerinden iktidarı eleştirerek, şunları kaydetti:

"Siz bu gençliğe ne sunuyorsunuz? 24 yıldır verdiğiniz ekonomik zehirler yetmedi de şimdi bir doz da Poizi mi sunuyorsunuz? Nereden nereye geldiler. Dindar nesilden pudra şekerine, pudra şekerinden Poizi'ye geldiler. Gündüz Malazgirt'te nutuk atıp akşam Beyoğlu'nda Poizi konseri verdiriyorlar. Gençliğimizi iktidar sarhoşluğunun kibrinden ve zehrinden kurtaracak, manevi kalkınmayı sağlayacağız."

Erbakan, keten gömlek üzerinden kendisine yönelik eleştirilere tepki göstererek, "Siz üzerimizdeki keten gömlekten değil, üzerimizdeki Milli Görüş gömleğinden rahatsızsınız. İktidar mensuplarına reçeteyi yazıyorum: Her birinize Milli Görüş gözlüğü lazım" dedi.

SÜREÇ İÇİN REFERANDUM ÇAĞRISI

Erbakan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, terörün bitmesine, silahların teslim edilmesine, Kürtlerin hak ve adalet zemininde kucaklanmasına "evet" dediklerini belirterek, "Şartlı tahliye ya da infaz düzenlemesi adı altında teröristlerin sokağa salınmasına, iki üç yıl içinde siyaset sahnesine taşınmasına 'hayır' diyoruz" ifadesini kullandı.

Sürece ilişkin mevcut Meclis aritmetiğinin milli iradeyi yansıtmadığına dikkati çeken Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak açık ve net çağrımızı yapıyoruz: Bu yasa doğrudan halkımızın oyuna sunulmalıdır. Eğer iktidarın amacı gerçekten toplumsal barışı sağlamaksa, milletin hakemliğinden kaçmasın, milletin huzuruna bu yasayı getirsin" dedi.

"BU İKTİDAR DEĞİŞMEDEN EKONOMİDEKİ TABLO DÜZELMEZ"

Erbakan, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bunlara göre, Londra'daki tefecilere trilyonlarca lira aktarmak rasyonel, emekliye insan gibi yaşayacak maaş vermek hayal. Rantiyeciyi ihya etmek rasyonel; çiftçiye gübre, sanayiciye can suyu vermek hayal. Kamudaki israfa, lükse, şatafata trilyonları aktarmak rasyonel, küçük esnafa destek olmak hayal. İmtiyazlı holdinglerin vergi borçlarını tek kalemde silmek rasyonel, asgari ücretliye nefes aldırmak hayal. İşte bunların rasyonellikten anladıkları budur. Bize 'hayalci' diyenlere sesleniyoruz: Merhum Erbakan Hocamızın dediği gibi, bizim yaptıklarımıza sizin hayalleriniz bile ulaşamaz."

Geçen günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Batman'da evladı için iş isteyen Kürt bir anneye, "Memlekette fabrika çok, iş var" dediğini anımsatan Erbakan, "Siz milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz?" diye sordu.

Erbakan, tarımda artan maliyetler ile üretici ve tüketici arasındaki fiyat farkına dikkati çekerek, "Tarlada köylüyü eziyorlar, markette milleti eziyorlar. Çünkü tarlada üreticiyi ezen, markette de tüketiciyi ezen bir düzen var" dedi.

Okulların açılacağını hatırlatan Erbakan, kırtasiye masraflarının yüzde 50'ye yakın arttığını, okul formasının 2 bin 500 liraya, servis ücretlerinin ise 50 bin liranın üzerine çıktığını, büyükşehirlerde servis ücretlerinin 90 bin lirayı bulduğunu belirterek, "İki evladı olan bir asgari ücretlinin yıllık yüz bin lira servis ücreti verebilmesini hayal edebiliyor musunuz? Bu dramatik tablonun ekonomi bilimindeki adı teknik iflastır. Bu iflasın sorumlusu da mevcut iktidardır. Bu iktidar değişmeden ekonomideki tablo düzelmez. Bu yangını söndürecek tek adres ise Milli Görüş'tür, Yeniden Refah'tır" diye konuştu.

"HAZİNEDE BİR DELİKLİ KURUŞ BİLE KALMAMIŞ"

Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla iki köprü, sekiz otoyol ve iki çevre yolunun özelleştirme programına alınmasına tepki gösterdi.

Erbakan, şöyle konuştu:

"Bu 12 ulaşım varlığımızın yıllık karı aşağı yukarı 600 milyon dolar seviyesinde. 600 milyon dolarlık yıllık kar yapan bu varlıkların 30 senelik karı ne kadar? 18 milyar dolar. 18 milyar dolar nedir? 2026 yılında hükümetin ödeyeceği faizin üçte biri kadar. Yani dört ayda faize verdikleri para, bu 12 varlığın 30 senelik karına denk. Nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğunuzu görmenizi istiyorum. Şimdi bu varlıkları piyasa değeri üzerinden 18 milyar dolara, 20 milyar dolara satsalar ki hiç zannetmiyorum.

Böyle olsa dahi dört aylık faizlerini ancak yetiyor. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Beş milyar dolara mı, altı milyar dolara mı satacaklar? Yine imtiyazlı holdinglere bir peşkeş çekme operasyonu mu yapılacak? Hep birlikte göreceğiz. Vatandaşın vergileriyle, parası çoktan ödenmiş olan, binbir emekle yapılan, amortismanları karşılanmış ve sadece kar getiren bu varlıklarımız haraç mezat apar topar satışa çıkarılıyor. Anlıyoruz ki hazinede bir delikli kuruş bile kalmamış.

İsraf, şatafat, imtiyazlı holdingler ve faiz giderlerine verecekleri para kalmamış. Kamuya ait satılacak arsa, maden arazisi ve orman arazisi de kalmamış. En son altın yumurtlayan tavuklar olarak bu otoyolları ve köprüleri satışa çıkartıyorlar. Ama iş eninde sonunda Özal döneminde, Demirel döneminde yapılmış olan köprüleri satmaya dahi geldiyse, 'Vay bu ekonominin haline, vay bu ülkenin haline' diyoruz."

DAVUTOĞLU'NA SORUŞTURMAYA TEPKİ

Erbakan, feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında başlatılan "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturmasına dair, "Tabii, burada sarf ettiği sözler sebebiyle bir eski başbakanın üzerine bu şekilde gidilmesinin uygun olmadığını düşünüyorum. Bu davranışın, bu hareketin bir miktar sert ve müsamahasız bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda konuşmanın yapıldığı tarih 2022. Aradan dört sene geçmiş. 2026'da şimdi neden bu eski dosyalar karıştırılıp da bu çıkartılıyor? Madem bir suç unsuru varsa, 2022'den beri herhangi bir adım neden atılmadı?" ifadelerini kullandı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek soruşturmasına ilişkin de "Bir iddia ortaya konulmuşsa, kendilerinin de bunun aksini ispat etmeleri lazım. Soruşturmanın, kovuşturmanın aynen muhalefete gelince yapıldığı gibi iktidar kanadından birisi olması halinde de yapılması lazım. Eğer iddialar doğru değilse, zaten bunları kendileri ispat edeceklerdir diye düşünüyorum" dedi.