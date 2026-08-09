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Fatih Erbakan'dan 'MEKKE Güvenlik Anlaşması' açıklaması

Fatih Erbakan'dan 'MEKKE Güvenlik Anlaşması' açıklaması

9.08.2026 15:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Fatih Erbakan'dan 'MEKKE Güvenlik Anlaşması' açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki yakınlaşma sonucu Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan MEKKE Güvenlik Anlaşması ile Türkiye’nin, Ortadoğu’da barışın tesisi yönünde çözümün bir parçası olmaktan çok, sorunun bir parçası haline getirilmeye çalışıldığını görmek mümkündür" dedi.
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan MEKKE Güvenlik Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE, SORUNUN BİR PARÇASI HALİNE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki yakınlaşma sonucu Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan MEKKE Güvenlik Anlaşması ile Türkiye’nin, Ortadoğu’da barışın tesisi yönünde çözümün bir parçası olmaktan çok, sorunun bir parçası haline getirilmeye çalışıldığını görmek mümkündür.

ABD ve İsrail, İran’ın kendileri için büyük güvenlik tehdidi oluşturacağı vehmiyle, İran’a karşı başlattıkları tek taraflı saldırgan tutumlarla istedikleri sonucu alamayınca farklı yöntemlere başvurmaya başlamışlardır. ABD ve İsrail bölgedeki Müslüman ülkeleri İran’a karşı vekil güçler olarak kullanmak istemektedir. ABD etkisiyle imzalanan Mekke Anlaşması’nı da bu kapsamda değerlendirmek gereklidir. Anlaşmanın isminin de bu asıl amacı perdelemek için özellikle seçildiği anlaşılmaktadır.

Küresel güç odaklarının Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bloğu ile İran’ı karşı karşıya getirebilecek ve Ortadoğu’nun istikrarını bozmaya yönelik hamlelerinin farkında olmak ve buna karşı tedbir almak gereklidir. Bu nedenle, Türkiye’nin öncülüğünde acilen, D-8 Teşkilatı’nı oluşturan ülkelerin ortaya koyacakları ‘kapsamlı eylem planı’ ile bölge aktörlerinin bir araya gelip, yeni istikrarsızlıklara değil, barış, kardeşlik ve güvenliğe yönelik adımlarla gerçek ve kalıcı çözümü ortaya koymaları elzemdir."

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #fatih erbakan #Yeniden Refah Partisi #Mekke Anlaşması

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