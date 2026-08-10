Fatih Erbakan, partisinin 'çerçeve yasa' kararını açıkladı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin, “çerçeve yasa” teklifine yönelik kararı duyurdu.

"ÇEKİMSER OY VERECEĞİZ"

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, teklife “çekimser” oy vereceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere, 'çerçeve yasa' olarak adlandırılan ve detayları hakkında maalesef bilgi sahibi olamadığımız malum 'süreç'in ilk adımı olduğu açıklanan kanun teklifi TBMM'ne sunulmuştur. Komisyon'dan geçen kanun teklifi ile ilgili olarak söylenmesi gereken ilk söz, bu teklifin milyonlarca Kürt kardeşimizle bir ilgisinin olmadığıdır. Teklifte yer alan, infaz sisteminin bir örgüte özel düzenlenmesine ilişkin hususlar, Kürt kardeşlerimize hürriyet, insan hakları ve eşitlik anlamında herhangi bir iyileştirme getirmemekte, sadece PKK/KCK üyesi teröristlerin salıverilmesini (örtülü bir şekilde affedilmesini) içermektedir.

Dolayısıyla, bu maddelerin Türk-Kürt kardeşliğini tesis edeceği ve Kürt kardeşlerimize özlemle beklenen temel haklarını teslim edeceği şeklindeki düşünce tamamen asılsızdır. Söz konusu hükümler, milli dayanışmayı ve toplumsal bütünleşmeyi değil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olanlar da dahil olmak üzere PKK/KCK üyesi teröristleri, üstelik hiç bir pişmanlık şartı da aranmaksızın, topyekün affetmeye yöneliktir.

Anayasa ve ceza infaz sistemimize yönelik aykırılıklara dikkat çektiğimiz bu kaygılarımızın yanında, teklif içeriğinde yer alan, PKK/KCK terör örgütü ve bağlantılı tüm oluşumların fiili varlığına son verilmesi, uhdelerindeki her türlü silah ve mühimmatın imhasının Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca tespitini ve böylelikle örgütün tasfiyesini içeren hükümler nedeniyle bu teklife 'hayır' demeyi doğru bulmuyoruz.

Diğer taraftan; PKK/KCK üyesi teröristlerin, hem dağ kadroları hem de cezaevlerinde cezasını çekmekte olanlar olmak üzere topyekun affedilmelerini, 2 ila 3 yıl içerisinde de siyasi haklarının iadesini içerdiğinden dolayı bu teklife 'evet' oyu vermeyi de bir vebal olarak değerlendiriyoruz.

Yeniden Refah Partisi olarak uzun zamandır ifade ettiğimiz gibi PKK/KCK üyesi teröristlerin akıbeti ile ilgili kararı devlet kadroları ya da hükümet ortakları değil, şehit aileleri ve gazilerimiz, yani milletimiz vermeli, 'çerçeve yasa'nın af kapsamı doğrudan referanduma götürülmelidir. Zikredilen sebepler ve sürecin içerdiği sonraki adımlarla ilgili belirsizlikler nedeniyle, Yeniden Refah Partisi olarak 'çerçeve yasa'ya 'çekimser' oy vereceğimizi aziz milletimize arz ediyoruz."