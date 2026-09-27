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Fatih Erdoğan kimdir? Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan'ın eşi kim?

Fatih Erdoğan kimdir? Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan'ın eşi kim?

27.09.2026 23:40:00
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Haber Merkezi
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Fatih Erdoğan kimdir? Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan'ın eşi kim?

Fon soruşturması kapsamında bazı firmalara yönelik malvarlığı tedbirlerinin kaldırıldığı bildirildi. Tedbir talep edilen şirketler arasında AKP milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın yönettiği Pasifik GYO ile Akkuyu Nükleer Santrali’nin ana yüklenicilerinden IC İçtaş İnşaat da yer aldı. Peki, Fatih Erdoğan kimdir? Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan'ın eşi kim?
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Fon soruşturması kapsamında firmalara uygulanan malvarlığı tedbirleri kaldırıldı. Tedbir talep edilen şirketler arasında Fatih Erdoğan’ın yönetimindeki Pasifik GYO ile IC İçtaş İnşaat da yer aldı. Peki, Fatih Erdoğan kimdir? Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan'ın eşi kim?

FATİH ERDOĞAN KİMDİR?

Fatih Erdoğan, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanıdır. Pasifik Holding’in resmi yönetim kurulu sayfasına göre 1977 yılında Rize’de doğdu ve Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1999’da mezun oldu. Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. ve Pasifik GYO dahil olmak üzere grubun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütüyor.

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FATİH ERDOĞAN'IN EŞİ KİM?

Fatih Erdoğan'ın eşi AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’dır. Erdoğan çiftinin 5 çocuğu vardır.

İlgili Konular: #Fatih Erdoğan #Pasifik Holding #Asuman Erdoğan

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