Gazeteci Fatih Ergin'in gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, Fatih Ergin kimdir? Gazeteci Fatih Ergin neden gözaltına alındı?

FATİH ERGİN KİMDİR?

Fatih Ergin, 1987 yılında Zonguldak’ta doğan gazeteci ve yazardır. İlk ve ortaöğrenimini Kastamonu’nun Cide ilçesinde tamamlayan Ergin, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Gazeteciliğe 2011-2012 yıllarında Siyasigündem internet sitesinde başlayan Ergin, burada genel yayın yönetmeni ve yazar olarak görev yaptı. Daha sonra Orta Doğu ve Yeniçağ gazetelerinde yazarlık yapan Ergin, bir dönem Yeniçağ’ın haber müdürlüğünü de üstlendi. Fatih Ergin, kariyerine Nefes Gazetesi’nde haber koordinatörü olarak devam etmektedir.

FATİH ERGİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci Fatih Ergin'in gözaltına alındığı bildirildi.

Avukat Sibel Sevinç Deveci Özçelik söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımda "Müvekkilimiz Fatih Ergin ikamet adresinde şu an gözaltına alınıyor. Davet etseniz zaten koşa koşa gelirdi sayın yetkililer" ifadeleri kullanıldı.