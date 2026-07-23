Ahbap soruşturmasında ifade veren Fatih Portakal'ın ifadesi ortaya çıktı!

Sunucu Fatih Portakal, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 'bilgi sahibi' olarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye gitti.

Adliyede kısa bir açıklama yapan Portakal, "Tanık sıfatıyla ifade vereceğiz, avukatım da burada zaten. Onun dışında bir şey yok" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklu durumda.

Soruşturma kapsamında sunucular Ece Üner, Öykü Serter ve Fatih Portakal'ın yanı sıra avukat Feyza Altun ve şarkıcı Gökhan Özoğuz'un ifadelerine başvurulacağı öğrenilmişti.

Ece Üner, Öykü Serter ve Gökhan Özoğuz dün adliyeye giderek ifade vermişti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Portakal savcılık ifadesinde, AHBAP Derneği’nin 2017’de kurulmuş ve kamuoyu nezdinde pozitif bir algıya sahip olan bir dernek olduğunu belirterek, “Kuruluş aşamasından 6 şubat depremine kadar bu dernek hakkında dernekler kanununa muhalefet veya başkaca bir konuda adli ya da idari herhangi bir soruşturma yapılmamıştır. Ben de deprem döneminde ihtiyacı olan insanlar ile yardım yapmak isteyen insanları bir araya getirebilmek adına o günkü şartlar da belirgin şekilde bu yardım faaliyetlerinde öne çıkan AHBAP Derneği’ne bağış yapılabileceklerini söyledim ancak AHBAP Derneği’nin yanı sıra devlet kurumları olan AFAD ve Kızılay'ın da yayınlamış olduğu ihtiyaç listesini de programlarımda paylaştım. Benim burada yapmak istediğim yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızla yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız arasında bir köprü görevi görerek yardımların bir an önce ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına katkı sunmaktı.” dedi.

“KENDİME DE KIZGINIM, PİŞMANIM”

Haluk Levent ile ilgili geçmişte karşılıksız çek konusunda birkaç olumsuz duyum aldığını söyleyen Portakal, “ancak bu konuyu detaylı olarak araştırmadım. Söz konusu derneğe şahsi olarak herhangi bir bağışta bulunmadım. Ben yardımlarımı doğrudan ihtiyacı olan kişilere bizzat yapıyorum. Haluk Levent ile herhangi bir ticari ilişkim veya aramızda bir para alışverişi söz konusu olmamıştır. Ben yapmış olduğum yayınlarda Babala TV ve Ahbap üzerine beyanlarda bulundum ve yayınlarımda bu kişilere yer verdim ancak buradaki kastım toplanan yardımların insanlara ulaştırılmasına yardımcı olmaktı. Bu şahıslara sınırsız bir güvenim söz konusu değildi. AHBAP Derneği’ne deprem dönemindeki hassasiyet duygularıyla ve söz konusu derneğin kamuoyu nezdinde muteber bir yapı olması derneğin yöneticisi olan Haluk LEVENT isimli şahsın yapılan anketlerde ülkede en çok güven duyulan kişi olarak gözükmesi sebebiyle yardım yapılması konusunda lehine beyanlarım söz konusu olmuştur. Bu konuda kendime de kızgınım zira yapı olarak insanları sorgulamaya yönelten bir insanım. Hal böyleyken bu derneğe yapılacak olan bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım. Yapılan yardımların ve toplanan paraların büyüklüğü göz önüne alındığında devam eden süreçte bu şahsa topladığı paraları nereye harcadığı konusunda hesap verilebilir olması yönünde telkinlerde bulunabilir ve bunu açıklamasını isteyebilirdim ancak bunu yapmadım.” dedi.

“SORUMLULUK DUYGUSU HİSSEDİYORUM, ÖZÜR DİLEMEYE HAZIRIM”

Portakal ifadesinin devamında şunları söyledi: “Toplanan yardımların soruşturmaya konu edildiği haliyle nerelerde kullanıldığını görünce bu konuda açık söylemek gerekirse sorumluluk duygusu hissediyorum. Bu nedenle özür dilemek gerekirse de bu konuda özür dilemeye hazırım. Adı geçen şahıslarla herhangi bir yakınlığım söz konusu değildir ve bu insanlardan herhangi bir menfaat elde etmem de söz konusu değildir.” dedi.

AHBAP DERNEĞİ'NE YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.