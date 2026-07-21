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Fatih'te 3 katlı binadaki yangında 4 kişi mahsur kaldı

Fatih'te 3 katlı binadaki yangında 4 kişi mahsur kaldı

21.07.2026 11:10:00
Güncellenme:
DHA
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Fatih'te 3 katlı binadaki yangında 4 kişi mahsur kaldı

Fatih'te 3 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangında itfaiye ekipleri, dairelerde mahsur kalan 4 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Dumandan etkilenen kişiler hastaneye kaldırıldı. Mahsur kalanların kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Yangın, saat 08.30 sıralarında Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Musannif Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

4 KİŞİ KURTARILDI

Yangın sırasında dairelerde mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracı kullanılarak kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın nedeniyle 3 katlı binanın 2'inci katı kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Yangın #Fatih