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Fatih'te 4 katlı binada yangın: İtfaiye eri yaralandı

Fatih'te 4 katlı binada yangın: İtfaiye eri yaralandı

20.07.2026 09:27:00
Güncellenme:
DHA
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Fatih'te 4 katlı binada yangın: İtfaiye eri yaralandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, çalışmalar sırasında yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
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Yangın, saat 00.30 sıralarında Şehsuvar Bey Mahallesi Işıl Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada bulunanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye eri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Binada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Yangın #itfaiye

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