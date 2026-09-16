Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih'te inşaatın 1’inci katından düşen işçi ağır yaralandı

Fatih'te inşaatın 1’inci katından düşen işçi ağır yaralandı

16.09.2026 18:57:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Fatih'te inşaatın 1’inci katından düşen işçi ağır yaralandı

Fatih’te bir inşaatın birinci katında çalışırken dengesini kaybeden 60 yaşındaki Zihni Demirsoy, aşağıdaki inşaat demirlerinin üzerine düştü. Boynuna demir saplanan Demirsoy, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fatih’te bir inşaatın 1'inci katında çalışırken dengesini kaybeden işçi Zihni Demirsoy (60) aşağıdaki inşaat demirlerinin üzerine düştü. Ağır yaralanan Demirsoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Karagümrük Mahallesi Ata Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatın 1'inci katında çalışan işçi Zihni Demirsoy dengesini kaybederek aşağıdaki inşaat demirlerinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boynuna inşaat demiri saplanan işçi için kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin yardımıyla inşaat alanından çıkarılan Demirsoy, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayda ağır yaralandığı belirlenen işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde çalışmalarda bulunurken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #yaralama #İş Kazası #İşçi