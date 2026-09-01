Fatih'ten sonra şimdi de Üsküdar... Sahilde içki içenlerin tepesinde drone belirdi: 'Derhal uzaklaşın!'

İstanbul’da açık alanda alkol tüketimine yönelik "yasaklar" devam ediyor.

Polis ekiplerinin kullandığı drone'lar aracılığıyla anonslar dikkat çekiyor.

Son olarak Fatih’in ardından Üsküdar sahilinde de içki tüketen kişilere polis drone'u ile uyarı yapıldı.

“BURADA ALKOL TÜKETİMİ YASAKTIR”

Üsküdar sahilinde alkol tüketen kişilerin üzerinde uçan polis drone'undan, “Dikkat dikkat, bu polis drone'udur. Burada alkol tüketimi yasaktır. Lütfen uyarılara uyup uzaklaşın. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır” şeklinde anons yapıldı.

Yapılan uyarının ardından kişilerin bölgeden uzaklaşmaları istendi.

FATİH’TE DE DRONE İLE UYARI YAPILMIŞTI

Benzer bir uygulama daha önce Fatih’te gündeme gelmişti. Kocamustafapaşa Narlıkapı Caddesi’nde açık alanda alkol tüketen bir kişi, polis drone'u ile uyarılmıştı.

Dron üzerinden yapılan anonsta, “Bu bir polis drone'udur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır” denilmiş, ardından kişinin bölgeden ayrılması istenmişti.

DRONLAR GECE VE GÜNDÜZ KULLANILABİLİYOR

EGM'nin daha önce yeni nesil olarak açıkladığı drone'lar, hem gece hem de gündüz kullanılabiliyor, aynı zamanda bu cihazlarda termal ve gece görüş özelliği bulunuyor.

Hoparlörün de entegre edildiği drone anons yapıp, spot ışıklarıyla alan aydınlatması yapabiliyor.