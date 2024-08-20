Fatih Terim, 'Seçil Erzan davasında' ilk kez ifade verdi
Seçil Erzan ve 7 sanığın dolandırıcılık iddiasıyla yargılandığı davada Fatih Terim, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ifade verdi.
Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın ismiyle anılan ve İstanbul'da görülen 'yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık davasında' müşteki sıfatıyla ilk kez ifade verdi.
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