Fatih Terim, 'Seçil Erzan davasında' ilk kez ifade verdi

Yayınlanma: 20.08.2024 - 15:51

Güncelleme: 20.08.2024 - 15:54

Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın ismiyle anılan ve İstanbul'da görülen 'yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık davasında' müşteki sıfatıyla ilk kez ifade verdi.



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