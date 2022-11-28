Fatih'te dehşet: Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

28 Kasım 2022 Pazartesi, 14:52

Haseki Sultan Mahallesi Özbek Süleyman Efendi Sokak'ta, 28 Kasım Pazartesi günü saat 09.30 sıralarında Engin Taşkın ile Günay Alver arasında bilinmeyen nedenle kıraathanede tartışma başladı.

KURŞUNLAR İKİ KİŞİYE İSABET ETTİ

Çıkan tartışma sokak üzerinde kavgaya dönüştü. Olay yerinde bulunan Hakim İşiden (46) kavgayı ayırmak istedi. Günay Alver bu sırada silahıyla ateş etmeye başlayınca, kurşunlardan biri Engin Taşkın'ın ayağına, diğeri ise Hakim İşiden'in kalbine isabet etti.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, Günay Alver ise olay yerinden kaçarken eşini telefonla arayıp birini vurduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

HAKİM İŞİDEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakim İşiden yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Engin Taşkın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Günay Alver ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay sonrası Hakim İşiden'in yakınları, şüpheli Günay Alver'in ile Engin Taşkın'ın tartışmaya başladığı kıraathaneye gelerek, camlarını kırdı.