Fatih'te devrilen iş makinesi alt geçide düştü

13 Eylül 2022 Salı, 13:33

İstanbul Fatih'te Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nde çalışma yapan iş makinesi rayların üstüne devrildi.

Rayların bulunduğu zeminin çökmesiyle birlikte iş makinesi alt geçide düştü. Şans eseri o sırada alt geçitten araç ya da yayanın geçmemesi olası facianın önüne geçti.

İş makinesi operatörü ise olaydan yara almadan kurtuldu. Daha sonra iş makinesi vinç yardımıyla düştüğü yerden çekildi.

