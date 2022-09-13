Fatih'te devrilen iş makinesi alt geçide düştü

İstanbul Fatih'te çalışma yaparken rayların üzerinde devrilen iş makinesi, rayların çökmesiyle alt geçide düştü.

DHA
13 Eylül 2022 Salı, 13:33
Fatih'te devrilen iş makinesi alt geçide düştü
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İstanbul Fatih'te Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nde çalışma yapan iş makinesi rayların üstüne devrildi.

Rayların bulunduğu zeminin çökmesiyle birlikte iş makinesi alt geçide düştü. Şans eseri o sırada alt geçitten araç ya da yayanın geçmemesi olası facianın önüne geçti.

İş makinesi operatörü ise olaydan yara almadan kurtuldu. Daha sonra iş makinesi vinç yardımıyla düştüğü yerden çekildi.
 


iş makinesi Fatih Yenikapı

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