Fatih'te devrilen iş makinesi alt geçide düştü
İstanbul Fatih'te çalışma yaparken rayların üzerinde devrilen iş makinesi, rayların çökmesiyle alt geçide düştü.
İstanbul Fatih'te Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nde çalışma yapan iş makinesi rayların üstüne devrildi.
Rayların bulunduğu zeminin çökmesiyle birlikte iş makinesi alt geçide düştü. Şans eseri o sırada alt geçitten araç ya da yayanın geçmemesi olası facianın önüne geçti.
İş makinesi operatörü ise olaydan yara almadan kurtuldu. Daha sonra iş makinesi vinç yardımıyla düştüğü yerden çekildi.
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