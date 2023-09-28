Fatih'te ilginç kaza: Başka bir aracın üzerine çıktı

Fatih’te bir sürücü, park halindeki aracını çıkarmak isterken gaza fazla yüklenince arkasındaki park halindeki başka aracın üzerine çıktı.

İHA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 15:40
Fatih'te ilginç kaza: Başka bir aracın üzerine çıktı
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İstanbul'un Fatih ilçesi Fındıkzade Kızılelma Caddesi'nde geçen perşembe günü bir sürücü, park halindeki aracının bulunduğu yerden çıkarmak istedi.

Bir anda gaza yüklenen sürücü, park halinde bulunan bir başka aracın üzerine çıktı. Aracın üzerine çıkan sürücü, o an yaşadığı panikle fren yerine gaza basmaya devam edince bu sefer kaldırımda bulunan bir ağacı devirdi.

Ağaç, aracın ağırlığına dayanamayarak kırılırken sürücünün içinde bulunduğu araç bir anlığına havada asılı kaldı. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

"ARAÇ HAVADA KALDI"

Yaşanan ilginç kazaya tanık olan esnaf Emrah Serbest, "Aracın gazına bir anda yüklenince ağacı devirdi. Ağacın kırılmasıyla birlikte araç havada kaldı. Birkaç saniye kaldıktan sonra herhalde vitesi atmasıyla veya gaza basmasıyla araba yere düştü. Park halindeki aracın üstüne çıkmasıyla güç alarak ağacı kırdı. Kadın, çok panik yaptı. O bile neye uğradığını şaşırdı. Orada bulunan güvenlik arkadaş kaçarak kendini kurtardı. Eğer kaçmasaydı yara alabilirdi. O aracın oraya çıkmasına çok şaşırdık" dedi. 


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