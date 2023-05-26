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Fatih'te pidecide çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Fatih'te 5 katlı binanın giriş katındaki pidecide çıkan yangında yaralanan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:27
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İstanbul'un Fatih ilçesi Silivrikapı Mahallesi'ndeki pidecide dün saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.

5 katlı binanın giriş katındaki pideciden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. 

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken içeride uyuyan 6 çalışan da kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralılardan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa'nın hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

Akraba olan 3 gencin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Mardin'e gönderildi.


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