Fatih'te yine İETT otobüsü kazası; 5 yaralı
Fatih, Beylerbeyi Caddesi'nde iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucu cadde üzerinde kısa süreliğine trafik oluştu.
Fatih Beylerbeyi Caddesi'nde aynı yönde giden 2 İETT otobüsü saat 12.00 sıralarında çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kazada otobüslerde bulunan 5 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde kısa süreliğine trafik oluştu, yan yol trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Öte yandan sabah saatlerinde Fatih, Atatürk Bulvarı'nda yine 2 İETT otobüsü çarpışmış, 8 kişi yaralanmıştı.
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