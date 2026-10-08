Fatma Betül Sayan Kaya’nın mezuniyetini kutlamıştı: Eski rektörden dikkat çeken yanıt

Fon skandalının ardından AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan ve daha sonra partisinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya’nın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki eğitim sürecine ilişkin de tartışmalar devam ediyor.

Kaya’nın tıp eğitimi gördüğü dönemde danışmanlık ve siyasi parti görevlerini nasıl yürüttüğü soruları gündemdeki yerini korurken, dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet’in geçmişte yaptığı bir sosyal medya yorumu dikkat çekti.

MEZUNİYET PAYLAŞIMINA “TEBRİK EDERİM” YORUMU

2009 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne başlayan Kaya, 25 Mayıs 2015 tarihinde mezuniyet töreninden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kaya, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezuniyet Törenindeyim. 2. Üniversitemden mezun oluyorum. Ama katılabildiğim ilk mezuniyet...”

Paylaşımın altına dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet’in “tebrik ederim” yorumunu yaptığı, Kaya’nın ise “teşekkür ederim hocam :)” yanıtını verdiği görüldü.

ESKİ REKTÖR: “HAYATIMDA İLK VE SON KEZ KARŞILAŞTIK”

NEFES'te yer alan habere göre söz konusu paylaşımın ardından eski rektör Söylet’e Kaya’nın tıp eğitimi sırasında derslere devam edip etmediğine ilişkin sorular yöneltildi.

Söylet, Kaya ile yalnızca bir kez karşılaştığını belirterek şu yanıtı verdi:

“Fatma Betül hanımla hayatımda ilk ve son kez bu yıl içinde Cerrahpaşa’da cumhurbaşkanımızın katıldığı temel atma töreninde karşılaştık ve selamlaştık. Kendisi ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar.”