Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine getirildi... Hülya Terzioğlu'nun kadınları hedef alan paylaşımları gündemde!

Fon vurgununun kilit ismi olan Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden ayrılmasının ardından AKP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu getirildi. Atamayı AKP Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.

Terzioğlu'nun yeni görevine atanmasının ardından geçmiş yıllarda sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar yeniden gündeme geldi.

Özellikle kadınların giyim kuşamı ve dini referanslarla yaptığı değerlendirmelerin yer aldığı paylaşımlar sosyal medyada tartışma konusu oldu.

KADINLARI HEDEF ALAN PAYLAŞIMLARI GÜNDEMDE

Yeni görevinin duyurulmasının ardından, geçmiş dönemde kadınların kıyafetleri ve yaşam tarzları üzerinden yaptığı değerlendirmeler yeniden paylaşılmaya başlanan Terzioğlu, geçen yıl yaza girilirken yaptığı bir paylaşımında, şu ifadeleri kullanmış:

"Yazın gelişiyle beraber açık giymekten çıplak dolaşmaya evrilen ve bedenin cesurca! teşhirine sahne bir level atlanıyor. ”Eskiden şöyleydi” demek istemiyorum ama hakkaten eskiden vücut ölçüleri olanlar daha cesurdu bu konuda, bugün ise “bedenimle barışığım” da eklenince ortalık bu hale geldi. Edepten, hayadan, letafetten geçtim, meydan okuyan bi hadsizlik var. Üzülüyorum, utanıyorum, yoruluyorum…"

'AHBAP'TAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Hülya Terzioğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Koçsu İnşaat’ın yöneticisi iş insanı Faruk Koç'la bir ara yaptığı ziyaretleri dikkat çekti.

Terzioğlu'nun bazı resmi ziyaretlerini Faruk Koç'la birlikte yaptığına dair sosyal medya hesaplarından paylaşımları görüldü.

HÜLYA TERZİOĞLU KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Terzioğlu, 2013 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik hayatına başladı ve 2023'te Kelam Anabilim Dalında profesör oldu. Akademik çalışma alanları arasında İslam ve kadın, toplumsal cinsiyet, deizm, kader ve özgürlük meseleleri bulunuyor.

Terzioğlu ayrıca 2012'de AKP İstanbul İl Kadın Kolları'nda, 2013'te ise KADEM Sakarya Temsilciliği'nde görev yaptı.