Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatma Betül Sayan Kaya paraları iade etti mi? Fatma Betül Sayan Kaya fon parasını geri ödedi mi?

Fatma Betül Sayan Kaya paraları iade etti mi? Fatma Betül Sayan Kaya fon parasını geri ödedi mi?

8.10.2026 13:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Fatma Betül Sayan Kaya paraları iade etti mi? Fatma Betül Sayan Kaya fon parasını geri ödedi mi?

'Fon' vurgunu kapsamında adı gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın elde ettikleri parayı geri iade edip etmediği merak ediliyor. Peki, Fatma Betül Sayan Kaya paraları iade etti mi? Fatma Betül Sayan Kaya fon parasını geri ödedi mi?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fon krizinde ortaya çıkanların ardından görevinden affını isteyen eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın fona 163 milyon 46 bin lira yatırıp 4 ay sonra 2.17 milyar lira çekmişti. Peki, Fatma Betül Sayan Kaya paraları iade etti mi? Fatma Betül Sayan Kaya fon parasını geri ödedi mi?

FATMA BETÜL SAYAN KAYA PARALARI İADE ETTİ Mİ?

Fon krizinin odağında olan AKP'li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın "parayı" iade ettiği iddia edilmiş ancak iktidara yakın isimler bu iddianın doğru olmadığını bildirmişti.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmını bugün gönüllülük esasına göre TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.

Image

PARAYI İADE ETMEK YETERLİ Mİ? İŞTE YASADAKİ KRİTİK DÜZENLEME

SPK Kanunu, hakkında suç duyurusu kararı bulunan kişilere etkin pişmanlık imkânı tanıyor. Bu kişiler, elde ettikleri geliri geri öderlerse etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabiliyor. Konuya ilişkin düzenleme, 6362 sayılı kanunun 107/1 ve 107/3 maddelerinde yer alıyor.

Kanuna göre kişilerin, elde ettikleri ya da başkasına sağladıkları menfaatin iki katını ödemesi gerekiyor. Bu tutar hiçbir durumda 500 bin liranın altında olamıyor. Kişiler, ödemeyi Kurul kararından itibaren 15 gün içinde tamamlamak zorunda. Aynı süre içinde ilgili belgeleri de SPK’ya ulaştırmaları gerekiyor.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bugün Meclis'te yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili bir açıklamada bulunmuştu.

Gökhan Günaydın, "2 milyar lirayı Hazine'ye ödemek suretiyle kendilerini kurtarma gayretine girmişler. Oysa ödenmesi gereken haksız ediniminin 2 katı yani 4.4 milyar lira. Götürdüğü parayı aynen Hazine'ye iade edince tüm soruşturmalardan muaf mı olacak? Aklınız gerçekten bu kadar basit mi çalışıyor? Vatandaşın peşini bırakacağını mı sanıyorsunuz?" demişti.

İlgili Konular: #Fatma Betül Sayan Kaya #fon soruşturması #İlyas Kaya

İlgili Haberler

Fatma Betül Sayan Kaya kimdir? AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya neden istifa etti?
Fatma Betül Sayan Kaya kimdir? AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya neden istifa etti? AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, görevlerinden affını istedi. Fatma Betül Sayan Kaya kimdir? AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya neden istifa etti?
İlyas Kaya kimdir? Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya kaç yaşında, nereli? İlyas Kaya ne iş yapıyor?
İlyas Kaya kimdir? Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya kaç yaşında, nereli? İlyas Kaya ne iş yapıyor? İlyas Kaya, eşi Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlere ilişkin iddiaların ardından yeniden gündeme geldi. Peki, İlyas Kaya kimdir? Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya kaç yaşında, nereli? İlyas Kaya ne iş yapıyor?