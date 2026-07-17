Fatma Girik Kız Öğrenci Yurdu’nun kayyım tarafından kapatılması tepki topladı

İstanbul Şişli’de yıllardır üniversite öğrencilerine barınma olanağı sağlayan 145 kişilik kapasiteli Fatma Girik Kız Öğrenci Yurdu kayyım yönetimi tarafından kapatıldı. Yurdun kapatılması öğrencilerin barınma haklarının ellerinden alınması ve sosyal devlet anlayışıyla eğitimde fırsat eşitliği açısından doğru olmadığı nedeniyle tepkilere yol açtı. Kayyım yönetimi döneminde alınan kararın ardından öğrencilerin tahliye edilmesi, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının yükseköğretime erişimini de zorlaştırdı. Uzmanlar, Türkiye’de artan kira fiyatları, yetersiz yurt kapasitesi ve derinleşen yoksulluğun üniversite öğrencileri için barınmayı temel bir hak meselesi haline getirdiğini belirtti.

Cumhuriyet, konuya ilişkin CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal ve Derin Yoksulluk Ağı Araştırma ve Savunu Koordinatörü Dr. Önder Uçar ile konuştu. Uçar, yurdun kapatılmasının yalnızca barınma sorunu yaratmadığını, eğitim hakkını da doğrudan etkilediğini belirtti. Türkiye’de yükseköğretimde okul terklerinin arttığına dikkat çeken Uçar, “Eskiden eğitim, yoksulluk döngüsünden çıkmanın anahtarı olarak görülüyordu. Bugün ise barınma ve geçim kaygıları nedeniyle öğrenciler üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Belediye yurtları özellikle dar gelirli ailelerin çocukları için hayati önemde” dedi. Kadın öğrencilerin barınma konusunda daha çok sorun yaşadığını vurgulayan Uçar, “Yoksul hanelerde eğitimden ilk vazgeçilen çoğu zaman kız çocukları oluyor. Buna karşın üniversiteye kadar gelebilen genç kadınların güvenli barınma olanaklarının ortadan kaldırılması, eğitimde fırsat eşitliğini daha da zedeliyor” ifadelerini kullandı.

‘SOSYAL HİZMETLER BİLE KALDIRILDI’

Canercan Kartal ise kayyım yönetimiyle birlikte yalnızca öğrenci yurdunun değil, belediyenin çeşitli sosyal destek uygulamalarının da sona erdirildiğini söyledi. Kartal, ücretsiz öğrenci abonman desteği, okul beslenme programı, ücretsiz ulaşım ve kadınlara yönelik gece ulaşım hizmetlerinin kaldırıldığını belirterek “Belediyelerin sunduğu bu hizmetler ticari değil, kamu yararına sosyal hizmetlerdir. Sosyal devlet anlayışının yereldeki karşılığıdır” diye konuştu. Yurdun kapanma nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yurdun başka bir firmaya kiralandığı yönünde kendilerine bilgiler ulaştığını aktaran Kartal, bu iddiaların açıklığa kavuşturulması için belediyeye dilekçe verdiklerini belirterek “Öğrencilerin mağduriyetini giderecek herhangi bir plan bize iletilmedi. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.