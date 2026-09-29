Fatma Günegül'ün ölümünde sanık hakim karşısında: 'Bir anlık öfke ile oldu!'

Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde yaşayan Yücel Günegül (49) ile 25 yıllık eşi Fatma Günegül (41) arasında uzun süredir sorunlar yaşandığı belirtildi.

Günegül'ün 9 Nisan 2025'te eşini bıçakla omzundan yaraladığı, boğazını sıktığı ve darp ettiği gerekçesiyle tutuklandığı, daha sonra yargılama sırasında tahliye edildiği aktarıldı.

KÖY EVİNE GİTTİLER

İddiaya göre Yücel Günegül, 25 Eylül 2025'te eşine, “Hadi kalk gidelim köye doğru, sürprizim var sana, güzel yerlere götüreceğim seni” diyerek birlikte dışarı çıktı. Çift, Canik ilçesi Hacınaipli Mahallesi'ndeki köy evine gitti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde çift arasında tartışma çıktı.

BOĞARAK VE KUPAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

İddianameye yansıyan suçlamaya göre Günegül, eşinin başını duvara vurup yere yatırdıktan sonra bir eliyle boğazını sıktı, diğer eliyle de seramik kahve kupasıyla yüzüne defalarca vurdu.

Evin balkonunda meydana gelen olayda Fatma Günegül yaşamını yitirdi. Günegül'ün eşinin üzerine yorgan örttükten sonra aracıyla Asarcık ilçesi yönüne gittiği belirtildi.

AYAKKABISINDAKİ KAN İZİ DİKKAT ÇEKTİ

Gece saatlerinde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince durdurulan Günegül, adli rapor için Asarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ayakkabısında kan izi fark edilmesi üzerine yapılan kontrolde çoraplarında da kan lekeleri bulundu. Günegül'ün ilk olarak ayağına çivi battığını söylediği, daha sonra ise eşinin başını duvara vurduğunu ve boğduğunu söylediği aktarıldı.

Jandarma ekipleri eve gittiklerinde Fatma Günegül'ü yaşamını yitirmiş halde buldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Olayın ardından tutuklanan Yücel Günegül hakkında “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Davanın ilk duruşması Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

“BİR ANLIK ÖFKE İLE OLAY MEYDANA GELDİ”

Günegül, olay günü eşiyle köy evine gittiklerini, balkonda kahve içerken tartışmaya başladıklarını anlattı.

Sanık savunmasında, “Ben de tokat attım. Tokat atınca bana saldırdı, saçlarımı tuttu. Karşılıklı boğuşurken kafasını balkondaki mermer taşına vurdu. Eşimi bayıldı sandım. İpi bağlayarak intihara kalkıştım. Eşimin kahvesi kupa bardaktı, ben yüzüne vurmadım. Benim elimde cam bardak vardı. Ben intihar teşebbüsünden önce kız kardeşimi aradım, ‘Yengenle kavga ettik, siz ambulans çağırın’ dedim. Bu konunun araştırılmasını istiyorum. Maktul boğuşurken dengesini kaybetti. Bir anlık öfke ile olay meydana geldi. Pişmanım, adaletinize sığınıyorum” dedi.

Günegül tahliyesini talep ederek, gerekirse elektronik kelepçe ve ev hapsi uygulanmasını istedi.

KIZI BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmada tanık olarak dinlenen çiftin kızı Selma Yenigün, babasından şikayetçi olmadığını belirterek sanığın olaylara ilişkin anlatımının doğru olduğunu savundu.

Yenigün, “Babam zaten annemi defalarca affetti. Tahliye olmasını istiyorum” dedi.

AVUKATI DA TAHLİYE TALEP ETTİ

Sanık avukatı Ertan Avcı da müvekkilinin eşini öldürme kastıyla hareket etmediğini savunarak tahliyesini istedi.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Yücel Günegül'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.