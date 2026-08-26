Fatma Kaplan Hürriyet 'CHP' plakalı makam aracını satışa çıkardı

İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, aracını satışa çıkardı.

Hürriyet'in sosyal medya hesabından aracın satış bağlantısı paylaşılarak, "Yıllardır Fatma Başkan’ın birçok yolculuğuna ve hatırasına eşlik eden yol arkadaşı, şimdi yeni yol arkadaşını bekliyor. Güzel anılarla, güzel yollara…" denildi.

Yıllardır Fatma Başkan’ın birçok yolculuğuna ve hatırasına eşlik eden yol arkadaşı, şimdi yeni yol arkadaşını bekliyor.



Güzel anılarla, güzel yollara… 🤍



Detaylı ilan:https://t.co/RVuQcK1MhE pic.twitter.com/JH8aCzKVaI — Fatma Kaplan Hürriyet (@fatmakaplan) August 26, 2026

Hürriyet'in aracının plakasının, "06 CHP 40" olması dikkat çekti. Araç için 985 bin TL istendi.

NE OLMUŞTU?

Fatma Kaplan Hürriyet, 23 Temmuz tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, 30 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet, kendi el yazısıyla Sayın Genel Başkanımıza bir mektup yazarak YENİ Parti’de birlikte olduğunu ilan etmiştir" demişti.