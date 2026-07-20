İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmit Belediyesine eş zamanlı operasyon düzenlenirken, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 28 kişi gözaltına alındı. Peki, Fatma Kaplan Hürriyet kimdir, kaç yaşında? İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet neden gözaltına alındı?

FATMA KAPLAN HÜRRİYET KİMDİR?

Fatma Kaplan Hürriyet, 20 Mart 1982 tarihinde Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde doğdu. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Kocaeli Barosu'na bağlı serbest avukat olarak çalıştı.

Siyasi Kariyeri

Fatma Kaplan Hürriyet, 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen milletvekili genel seçimlerinde Kocaeli milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 25. Dönem TBMM'de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda görev aldı.

1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Kocaeli birinci sıra milletvekili adayı gösterildi ve yeniden milletvekili seçildi. 26. Dönem TBMM'de Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi olarak görev yaptı ve Anayasa Komisyonu'nda yer aldı.

24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde, 15 CHP milletvekili ile birlikte İYİ Parti'nin Meclis'te grup kurabilmesi amacıyla İYİ Parti'ye geçti. 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklamayla yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne döndü.

2018 Türkiye genel seçimlerinde CHP'nin Kocaeli birinci sıra milletvekili adayı olarak üçüncü kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bu dönemde de TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi olarak görev yaptı.

İzmit Belediye Başkanlığı

Fatma Kaplan Hürriyet, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın İzmit Belediye Başkan adayı oldu. Oyların yüzde 49,92'sini alarak seçimi kazandı ve 15 Nisan 2019 tarihinde İzmit Belediye Başkanı olarak görevine başladı.

2024 yerel seçimlerinde yeniden aday oldu ve ikinci kez İzmit Belediye Başkanı seçildi.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmit Belediyesine operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 31 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla gözaltı kararı verilirken, 28 kişi gözaltına alındı.