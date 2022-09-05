Fatma Nur, suya düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılıp öldü
Adana’da Küp Şelaleri’ne pikniğe gelen Fatma Nur K. (13), suya düşen terliğini almak isterken akıntıya kapıldı. Kızını kurtarmak için suya giren ve kendisi de akıntıya kapılan Hasan Kayabaşı çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin sudan çıkardığı Fatma Nur hayatını kaybetti.
Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleri’nde, 4 Ağustos Pazar öğle saatlerinde Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden ailesiyle birlikte pikniğe gelen Fatma Nur K., terliğini suya düşürdü. Terliği almak için suya giren Fatma Nur, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.
30 METRE SÜRÜKLENDİ
Kızını gören Hasan Kayabaşı da suya girdi ancak o da sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 30 metre sürüklenip, bir kayaya tutunan Hasan Kayabaşı, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaptığı çalışmada Fatma Nur sudan çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Fatma Nur’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fatma Nur’un cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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