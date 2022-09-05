Fatma Nur, suya düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılıp öldü

05 Eylül 2022 Pazartesi, 09:37

Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleri’nde, 4 Ağustos Pazar öğle saatlerinde Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden ailesiyle birlikte pikniğe gelen Fatma Nur K., terliğini suya düşürdü. Terliği almak için suya giren Fatma Nur, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.

30 METRE SÜRÜKLENDİ

Kızını gören Hasan Kayabaşı da suya girdi ancak o da sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 30 metre sürüklenip, bir kayaya tutunan Hasan Kayabaşı, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaptığı çalışmada Fatma Nur sudan çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Fatma Nur’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fatma Nur’un cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.