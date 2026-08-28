Fatma Nur ve Hifa İkra'nın ölümüne ilişkin soruşturmada dernekten çağrı: ‘Bütün ihtimaller araştırılmalı'

Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler'in, üç yaşındayken kızı Hifa İkra'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın duruşması sürerken, mağdur çocuk ve annesi Fatma Nur Çelik 2 Mart tarihinde Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde ölü bulundu. Soruşturma sürerken, istismar davasını takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin dosyaya katılma talebi henüz sonuçlandırılmadı. Dernek, anne Çelik’in maruz kaldığı tehditler ve devam eden cinsel istismar davasına dikkat çekerek soruşturmanın tüm yönleriyle genişletilmesini ve katılma taleplerinin kabul edilmesini talep etti.

Son gelişmeleri Cumhuriyet'e değerlendiren dernek başkanı Müjde Tozbey, “ Dernek olarak soruşturma dosyasına katılma talebinde bulunduk; ancak talebimiz henüz karara bağlanmadı ve dosya tarafımıza açılmadı. Bu nedenle soruşturma kapsamında hangi işlemlerin tamamlandığını ve hangi delillerin toplandığını sağlıklı biçimde takip edemiyoruz” dedi. Dosyada Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin doğrulanmış bir bilgiye sahip olmadıklarını belirten Tozbey, derneğin soruşturma kapsamında otopsi ve adli tıp incelemelerinin ayrıntılı şekilde değerlendirilmesini talep ettiğini söyledi. Devam eden cinsel istismar davasının sanığı Ayhan Şengüler’in soruşturma kapsamında ifadesinin alınıp alınmadığının, dosyaya erişim sorunu nedeniyle kesin olarak teyit edilemediğini aktaran Tozbey, “Bizim bilgimiz alınmadığı yönünde” dedi.

DELLİLER EKSİKSİZ TOPLANMALI

“Buradaki temel sorun, soruşturmanın hangi işlemleri yaptığına ilişkin yeterli bilgiye sahip olmamamız” diyen Tozbey, “Ancak bizim soruşturma makamından özellikle araştırılmasını istediğimiz hususlar oldukça açık. Kazlıçeşme sahilindeki tüm kamera kayıtlarının incelenmesi, maktullerin bindiği taksinin güzergâhının ve sürücüsünün tespit edilmesi, sahilde görülen beyaz aracın ve sürücüsünün belirlenmesi, HTS ve dijital kayıtların incelenmesi, maktullerin ölümden önce görüştüğü kişilerin tespit edilmesi ve olay yerinde keşif yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca başta Ayhan Şengüler olmak üzere soruşturma bakımından önem taşıyan kişilerin telefon ve iletişim kayıtlarının incelenmesi de maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından önem taşıyor. En önemlisi ise soruşturmanın intihar ihtimaliyle sınırlı tutulmaması gerektiğidir. İntihara yönlendirme, kasten öldürme veya yardım ve iştirak suretiyle öldürme ihtimallerinin tamamı araştırılmalıdır” ifadelerini kullandı. Olayın tüm bağlantılarının araştırılması gerektiğini söyleyen Tozbey, “Hiçbir ihtimal soruşturma dışında bırakılmamalı” dedi. Soruşturmanın yalnızca bir sonuca ulaşmak amacıyla değil, tüm delillerin toplanması ve ihtimallerin araştırılması yoluyla yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Tozbey, katılma taleplerinin bir an önce karara bağlanmasını ve talep edilen delillerin eksiksiz toplanmasını istedi.