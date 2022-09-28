Fatma öğretmen, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Fatma Eren (27), 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA
28 Eylül 2022 Çarşamba, 15:58
Fatma öğretmen, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde, 22 Eylül sabahı; din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı okula gitmek üzere yola çıkan Fatma Eren'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı.

KURTARILAMADI

Yola savrulan Eren, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Eren, 6 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Eren'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Burada yapılan otopsinin ardından Fatma Eren'in cenazesi, Varsak Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan sürücünün ise tutuklandığı belirtildi.


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