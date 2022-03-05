Ödeyemediği faturası için yardım istemişti: Zorla dışarı çıkartılan yurttaş yaşadıklarını anlattı

05 Mart 2022 Cumartesi, 13:51

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2018 yılında ödeyemediği elektrik faturası için gittiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü’nde dışarıya zorla çıkartılma görüntüleri ortaya çıkan Nalan Özen isimli kadının, müdüre saldırdığı iddiasıyla 2 bin 700 TL para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Üç yıl önce yaşanan olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı ve tepki çekti. Nalan Özen, yaşadıklarını anlattı:

“Sosyal Yardımlaşma’ya elektrik faturamın yatırılması için gitmiştim. Gitmeseydim, elektriklerim kesilecekti. Gittiğimde orada oturdum, oturdum. Kimse benimle ilgilenmedi. Kimse derdimi, sorunumu sormadı. Daha sonra, kapıyı tıklatarak içeri girmek zorunda kaldım. Elimde poşet vardı, poşetin içinde telefonum vardı ve küçük bir lif vardı; bir de onu satabilir miyim diye gitmiştim.

İçeri girdiğimde müdüre elimdeki faturayı gösterdim. Müdür, ‘Sana çık dışarı diyorum’ dedi, ayağa kalktı ve omuzlarımdan tutarak kapıya itekledi. Daha sonra elimdeki poşeti aldı, odanın ortasına fırlattı attı. Ben poşetimi almak için koşturdum. İçinde telefonum kırılmasın diye. Müdür benden önce gitti. ‘Müdürüm ne olur içinde telefonum kırılacak’ dediğim halde müdür bana telefonumu vermedi.”

“ÖZEL GÜVENLİK BANA SALDIRDI”

Müdürden telefonunu defalarca istemesine rağmen vermediğini ileri süren Özen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zaten ben psikologdan ve psikiyatrdan tedavi görüyordum, bu durum dosyada mevcuttu. Müdür bunu biliyordu. Bunu bile bile bana baskı uyguladı. O gün gururumla ve onurumla oynadı. Daha sonra beni dışarı çıkardıklarında nefes alamıyordum, nefesim gitmişti, sanki ölecektim. Bana sonra su filan getirdiler, daha sonra poşetimi getirdiklerinde telefonum beş altı parça olmuştu. Poşet bana paramparça geldi.

Bana orada defalarca şiddet uyguladılar. Bana müdürün şoförü ‘Bir daha seni buralarda görmeyeceğiz, ölümün bizim elimizden olur…’ Özel güvenlik de bana saldırdı. Karakol geldi, ‘bu bayanı mutlaka müdürle görüştürün’ dedi. Beni görüştürmediler. Bütün yardımlarım kesildi, hiçbir yardımı alamadım.”

Eşinin 2015’te yaşamına son verdiğini ve ondan icralık borç kaldığını aktaran Özen, başına gelenleri şöyle açıkladı:

“Kendisinden bana 13-14 tane icralık borç kaldı. Çocuklarımla ortada kaldım, sokakta kaldım. Biz darmadağın bir aile olduk. Müdür defalarca pantolon ceplerini dışarı çıkarıp, ‘Bak bende de para yok’ diyordu. Bir sefer cebinden 20 lira çıkartıp, ‘Al, bu senin olsun’ dedi. Ben de ‘Müdürüm ben dilenci değilim, ben devletimden istiyorum. Sizden sadaka istemiyorum’ dedim. Müdür ise bana sürekli bu şekilde davranıyordu. ‘Açsan git karşıdan fırından askıda ekmek al’, ‘Git biriyle evlilik yap, bir daha buralara gelme’ diyordu. Bana aşırı şekilde maddi, manevi baskı uyguladı, şiddet uyguladı ve mahkemede verdiği bütün ifadeler de yalandır.”