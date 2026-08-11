Fay haritaları hakkında doğru bilinen yanlış: Prof. Dr. Osman Bektaş açıkladı... 'Diri fay haritası deprem haritası değildir!'

Sosyal medya hesabı üzerinden deprem riskleri ve fay hatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, kamuoyunda sıklıkla karıştırılan bir kavrama dikkat çekti. Diri fay haritalarının doğrudan bir deprem haritası olmadığını belirten Bektaş, haritalandırma süreçlerindeki eksikliklerin yanıltıcı olmaması gerektiğinin altını çizdi.

"HARİTADA FAY YOK DİYE DEPREM OLMAZ DENİLEMEZ"

Diri fay haritasında bir hattın görünmemesinin o bölgeyi tamamen güvenli kılmadığını ifade eden Prof. Dr. Osman Bektaş, gizli kalmış, henüz tespit edilerek haritalandırılmamış ya da denizaltında yer alan fayların mevcut kayıtlarda eksik kalabileceğini belirtti.

Fayların hareket mekanizmalarına dair teknik detaylar da paylaşan Bektaş, yavaş kayma (creep) yapan aktif fayların devasa depremler üretmeden de hareket edebileceğini, bu tür hatların M4,5'ten küçük sarsıntılar oluşturabileceğini aktardı. Bektaş ayrıca, bir fayın diri fay sınıfına dahil edilmesi için illa M5,5 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretmiş olması gerekmediğini vurguladı.

1968 BARTIN DEPREMİ ÖRNEĞİ

Tezini somut bir örnekle destekleyen Prof. Dr. Bektaş, Karadeniz sahili boyunca uzanan ve sahil yerleşimlerini etkileme potansiyeli bulunan Karadeniz Fayı'na işaret etti. Bektaş, bu fay hattının 1968 yılında meydana gelen M6,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremle Bartın'ı etkilediğini hatırlatarak bölgedeki risk bilincinin önemine değindi.