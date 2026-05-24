Fazıl Say'dan Özgür Özel'e destek: 'Yarın her ne olursa olsun, gerçek bir lideri oldu CHP’nin'

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında verilen 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Merkezinin polis müdahalesiyle tahliye edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Say, parti içindeki bu süreçte mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel'e destek verdi.

Kişisel X hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayan Say, içinde bulunulan hukuki ve siyasi dönemi "inanılmaz" olarak nitelendirerek, yaşananların tarihe utanç olarak geçeceğini savundu.

"ÖZGÜR ÖZEL SÜRECİ KAHRAMANCA YÖNETİYOR"

Paylaşımında, Özel'in parti genel merkezine yönelik alınan kararlar sonrasındaki tutumuna atıf yapan Say, Özel'in süreci "kahramanca yönettiğini" belirtti. Özgür Özel'in CHP için "gerçek bir lider" olduğunu ifade eden Say'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Özgür Özel kahramanca yönetiyor bu çok zor süreci. 'Bize bina değil mücadele lazım' dedi ve yürüyor. Yarın her ne olursa olsun, gerçek bir lideri oldu CHP’nin. İnanılmaz bir dönemden geçiyoruz. Bu günlerde şu yaşananlar utanç olarak geçecek tarihe. Ama biz umudumuzu kaybetmeyelim. Umutlar yüreğimizdedir… Bravo Özgür Özel"