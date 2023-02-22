Fazıl Say'dan İstanbul depremi yorumlarına tepki: Anladık öleceğiz

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 11:57

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 11:57

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremlerde can kaybı ise son olarak 42 bin 310 kişi olarak açıklandı.

Ağır yıkımların yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da depremin 15. gününde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde art arda iki deprem daha meydana geldi.

Depremlerin ardından olası İstanbul depreminin şiddetiyle ilgili açıklama yapan uzmanlar, uyarılarda bulundu.

Fazıl Say da günlerdir yapılan uyarılara tepki gösterdi.

"ANLADIK ÖLECEĞİZ"

Sosyal medya ve televizyonda olası İstanbul depremiyle ilgili yapılan uyarılara sitem eden Fazıl Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Daha bir deprem bitmeden bir diğeri başlıyor o da bitmeden bir sonraki konuşuluyor! Yeter! İstanbul depremi! İnsan, 1 kere ölür. Biz 1000 kere ölüyoruz, şu bitik psikolojide, şu çaresizlikte. Ne olacak? 5 günde 3 milyon bina depreme dayanıklı hale mi gelecek? Anladık! Öleceğiz."

Daha bir deprem bitmeden bir diğeri başlıyor o da bitmeden bir sonraki konuşuluyor!

Yeter!!

İstanbul depremi!

İnsan, 1 kere ölür. Biz 1000 kere ölüyoruz, şu bitik psikolojide,şu çaresizlikte.

Ne olacak?5 günde 3 milyon bina depreme dayanıklı hale mi gelecek?

Anladık!

Öleceğiz — Fazıl Say (@fazilsaymusic) February 20, 2023



