F.Bahçe, İsmail Hoca’nın dokunuşlarıyla yükselişini sürdürüyor
Pereira’nın ardından başkan Ali Koç’un kendisine yaptığı teklifi hiçbir şart koşmadan kabul eden İsmail Kartal, Sarı-Lacivertli takımın yükselişinde büyük pay sahibi.
Pereira’nın fazla forma şansı vermeyip küstürdüğü bazı isimleri yeniden takıma kazandıran tecrübeli teknik adam, oyuncularına yaklaşımıyla herkesin takdirini kazandı.
İlk hedefini Samandıra’da aile ortamını oluşturmak olarak belirleyen Kartal, bunu büyük ölçüde başardı. Forma adaletini sağlayan İsmail Hoca, yıldız, genç ayırt etmeksizin her futbolcusuna eşit şekilde yaklaştı.
ANALİZE BÜYÜK ÖNEM
Tüm zamanını Samandıra’da geçiren Kartal, ekibiyle birlikte hem takımının hem de rakiplerin analizlerine büyük önem veriyor. İsmail Kartal, kendisine sunulan detaylı performans raporlarıyla idman temposunu belirliyor. Kartal, altyapıdan gelen ve A takımla idmanlara çıkan Arda Güler başta olmak üzere tüm gençlerle özel ilgileniyor. Ayrıca Mesut Özil gibi tecrübeli yıldızların, gençlerle deneyimlerini paylaşmasını da sağlıyor.
TEK HEDEF İKİNCİLİK
Kartal her fırsatta dile getirdiği taraftar desteğini özellikle son 5 maçtaki sonuçlarla arkasına aldı. Sarı-Lacivertliler 4 galibiyet, 1 beraberlik çıkardığı serinin ardından gözünü lig ikinciliğine dikti. F.Bahçe 50 puanla üçüncü sırada. Sarı-Lacivertlilerin bu hafta konuk edeceği Konyaspor ise 55 puanla ikincilikte yer alıyor. Kadıköy’de rakibini yenip farkı 2 puana indirmek isteyen Kartal, galibiyet sözü verdiği taraftarların tribünleri doldurmasını istedi.
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