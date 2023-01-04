Feci kaza... Bariyer, motor kısmından girip kapıdan çıktı: Cansu güçlükle kurtarıldı

04 Ocak 2023 Çarşamba, 12:48

Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda, 4 Ocak Çaşamba saat 11.00 sıralarında, Cansu Şahin'in kullandığı 07 AYV 383 plakalı otomobil, bulvarda kontrolden çıkarak tramvay yolundaki bariyere çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTI

Otomobilin motor bölümünü bıçak gibi kesen çelik bariyer, Şahin'in sol ayağının bulunduğu yerden geçip, sürücü kapısından dışarı çıktı.

Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, 20 metre uzunluğundaki bariyer ile sürücü kısmında sıkışan Şahin'i kurtarmak için seferber oldu.

YARIM SAATLK ÇALIŞMA

Şahin, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan Cansu Şahin, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.