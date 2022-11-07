Feci kaza... Köprü ayağına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
Adana'da, otoyolda beton köprünün ayağına çarpan TIR'ın sürücüsü Mehmet Cavlak (67), hayatını kaybetti.
Adana-Tarsus-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda; Mehmet Cavlak yönetimindeki 03 F 1466 plakalı TIR, 7 Kasım Pazartesi sabah saatlerinde köprünün beton ayağına çarptı.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve ekiplerce çıkarılan Cavlak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Otoyolda uzun araç kuyruğu oluşurken, Cavlak'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Boğaz'da kaçak av denetimi
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda İmamoğlu telkini
- Erdoğan'ı çileden çıkaracak soru
- Durumu kritik...
- CHP'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
- Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı, cesetler aranıyor
- 'O günü bekleyin...'
- Asgari ücret ne kadar olacak?
- Kanserojen madde nedeniyle toplatıldılar
- 'Cumhur'un hamleleri sonuç vermiyor
- 'Tek tek açıklarım...'