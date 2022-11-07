Feci kaza... Köprü ayağına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü

Adana'da, otoyolda beton köprünün ayağına çarpan TIR'ın sürücüsü Mehmet Cavlak (67), hayatını kaybetti.

DHA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 11:58
Feci kaza... Köprü ayağına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
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Adana-Tarsus-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda; Mehmet Cavlak yönetimindeki 03 F 1466 plakalı TIR, 7 Kasım Pazartesi sabah saatlerinde köprünün beton ayağına çarptı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve ekiplerce çıkarılan Cavlak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otoyolda uzun araç kuyruğu oluşurken, Cavlak'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


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