Feci kaza... Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Kaza, saat 15.15 sıralarında Ardahan-Artvin kara yolunun Sulakyurt köyü mevkisinde meydana geldi.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 ZE 946 plakalı minibüs ile 54 BK 700 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan minibüs sürücüsü, itfaiye erlerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ile Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.