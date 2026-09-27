Feci kaza... Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Edinilen bilgilere göre, Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

#SonDakika Gaziantep’te yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı



Ölü ve yaralıların olduğu bildirildi



Olay yerinde ilk görüntüler geldihttps://t.co/LR1sVdQheV pic.twitter.com/2VJJtbYPVd — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) September 27, 2026

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