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Feci kaza... Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Feci kaza... Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

27.09.2026 19:11:00
Güncellenme:
İHA
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Feci kaza... Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.
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Edinilen bilgilere göre, Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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