Feci ölüm: Üzerine demir kapı düştü...
Karabük'te demir kapıyı sökmeye çalışan 60 yaşındaki şahıs, kapının altında kalarak yaşamını yitirdi.
Karabük'te kentsel dönüşüm için boşaltılmış bir evin demir kapısını sökmeye çalışan 60 yaşındaki Halim Eren, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilen kapının altında kaldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çevredekilerin yardımı ile kapının altından çıkarılan Eren'in öldüğünü belirledi.
Eren'in, Cengiz Yılmaz'a ait evdeki çelik kapıları satın aldığı ve bu nedenle söktüğü belirtildi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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