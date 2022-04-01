Feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi. Aynı binada oturan ve çıkan yangından etkilenen 3’ü çocuk 4 kişi de tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangının çıktığı evde yalnız yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu Yusuf A.B. (35) alevlerin arasından kaçamadı. Vücudunun bir bölümü yanan talihsiz adama ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Yapılan müdahalede Yusuf A. B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Aynı binada oturan ve çıkan dumandan zehirlenen F.E.Ö., H.E.Ö. ve U.E.Ö. ile anneleri Y.H. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden şahsın cenazesi de, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen şahsın yakınları, gözyaşlarını tutamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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