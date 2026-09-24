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Fecir Alptekin kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin kaç yaşında, nereli?

Fecir Alptekin kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin kaç yaşında, nereli?

24.09.2026 12:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Fecir Alptekin kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapan Fecir Alptekin'in hayatı, kariyeri ve eğitim geçmişi merak konusu oldu. Peki, Fecir Alptekin kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin kaç yaşında, nereli?
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Fecir Alptekin'in kariyeri ve üstlendiği görevler gündemdeki yerini koruyor. Peki, Fecir Alptekin kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin kaç yaşında, nereli?

FECİR ALPTEKİN KİMDİR?

Fecir Alptekin, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İtalyan Lisesi'nde başlayan Alptekin, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nde eğitim aldı. 1999 yılında üniversiteden mezun oldu.

FECİR ALPTEKİN'İN KARİYERİ

Fecir Alptekin, çalışma hayatına gazetecilik alanında başladı. Kariyerinin ilk döneminde farklı gazetelerde muhabir ve editör olarak görev yaptı. Gazeteciliğin ardından halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ve pazarlama alanlarında çalışmalarını sürdürdü.

İlerleyen yıllarda özel sektörde çeşitli görevler üstlenen Alptekin, kurumsal iletişim alanında yöneticilik yaptı. Medya sektöründe de üst düzey görevlerde bulunan Alptekin, kurumsal iletişim alanındaki çalışmalarıyla öne çıktı.

2018 yılında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirilen Fecir Alptekin, aynı dönemde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine de getirildi. Alptekin, kurul çalışmalarında kültür ve sanat politikaları alanında görev aldı.

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