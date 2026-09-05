Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi yasa dışı bahis operasyonu: 1200 banka hesabına el konuldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğini kesintiye uğratmak amacıyla kapsamlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

Gürlek, çalışmalar kapsamında 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi ve 1200 IBAN tespit edildiğini bildirdi.

Yasa dışı bahis bağlantılı kullanılan yaklaşık 98 bin internet sitesinin de belirlendiğini aktaran Gürlek, bu sitelere erişimin engellenmesi yönünde adli karar alındığını açıkladı.

Operasyon kapsamında ayrıca 1048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1200 banka hesabına el konuldu.

98 BİN İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

Açıklamada şunlar söylendi:

"Ülke genelinde yoğun ilgiyle izlenen büyük spor müsabakaları, yasa dışı bahis faaliyetlerinde para trafiğinin en yükseldiği dönemler olup, bu kapsamda, milyonlarca vatandaşımızın ilgisinin bulunduğu 5 Eylül 2026 tarihli Fenerbahçe–Beşiktaş karşılaşmasının hemen öncesinde, yasa dışı bahis sitelerine yönelen yüksek hacimli finansal akışın yoğunlaştığı anda kesintiye uğratılması amacıyla Başsavcılığımızca kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Türkiye’de faaliyet gösteren yasa dışı bahis siteleri ile bu sitelerde oyuncuların para yatırmasında kullanılan banka hesapları ve ödeme yöntemlerine yönelik teknik inceleme ve araştırma faaliyetleri yürütülmüştür.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 345 farklı yasa dışı bahis sitesi, bu sitelerde kullanılan 110 farklı ödeme yöntemi, finansal aracılık amacıyla kullanılan 1200 IBAN ile bahis faaliyeti ve bağlantılı yönlendirmelerde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 98.000 internet sitesi tespit edilmiştir. Tespit edilen yaklaşık 98.000 internet sitesi hakkında, gerekli adli kararların alınması suretiyle erişimin engellenmesine karar verilmiştir.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahis sitelerince oyunculara para yatırma amacıyla sunulan banka hesapları tespit edilmiş; söz konusu hesapların yasa dışı bahis oynatılmasına ve yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği belirlenmiştir. Bu kapsamda 1.048 ayrı gerçek ve tüzel kişiye ait toplam 1.200 IBAN numaralı hesaba el konulmuş, anılan 1.048 şahıs hakkında 7258 sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamındaki el koyma ve diğer koruma tedbirleri, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğinin kararları çerçevesinde sürâtle yürütülmekte olup, bankalara gerekli müzekkereler yazılmış, ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde el koyma kararlarının gereği yerine getirilmiştir. Yasa dışı bahis ve bağlantılı aklama faaliyetlerine yönelik soruşturmalar kararlılıkla sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."