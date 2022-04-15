Fenerbahçe Orduevi'nde korkutan yangın!
Kadıköy Fenerbahçe Orduevi'nin retoranında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Kadıköy Fenerbahçe Orduevi'nin içindeki restoranı çatısında yangın çıktı.
YANGIN DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Orduevi içindeki restoranın çatısında dumanlar yükseldiğini gören görevliler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Kadıköy, Erenköy ve Üsküdar itfaiye gruplarından ekipler sevk edildi. Restoranın çatısından dumanlar yükseldiği görülürken, itfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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