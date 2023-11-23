Fenomen Banu Parlak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul’da silahlı paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra Büyükçekmece adliyesine getirilen Banu Parlak, ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:43
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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle dün polis tarafından gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Parlak, işlemlerin ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece adliyesine sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Parlak, buradaki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  Arabasına binen Fenomen Parlak, adliyeden ayrıldı.


Banu Parlak

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