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Fenomen Fatma Soydaş için gözaltı kararı: Sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Fenomen Fatma Soydaş için gözaltı kararı: Sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

21.07.2026 17:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Fenomen Fatma Soydaş için gözaltı kararı: Sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Fatma Soydaş hakkında "Dini değerleri alenen aşağılama" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını ve gözaltı talimatı verildiğini duyurdu. Ayrıca Soydaş'ın hesaplarına erişim engeli getirildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin 21 Temmuz 2026 tarihli bir basın açıklaması yayımladı. 

Yapılan resmi açıklamaya göre, "ffatmaase_" kullanıcı adıyla TikTok ve Instagram platformlarında içerik üreten Fatma Soydaş isimli kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Başsavcılık, soruşturmanın gerekçesi olarak Soydaş'ın söz konusu platformlardaki paylaşım içeriklerinin, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216/3. maddesinde tanımlanan "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçunu oluşturmasını gösterdi. 

Yürütülen araştırmalar sonucunda Soydaş'ın İstanbul ilinde bulunduğu tespit edildi ve yetkili birimlere şüphelinin gözaltına alınması talimatı verildi. 

HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Gözaltı kararının yanı sıra Fatma Soydaş'ın dijital varlıklarına yönelik de tedbir kararı alındı.

Soydaş tarafından yapılan ve suç teşkil ettiği belirtilen paylaşımlara ilişkin sosyal medya hesaplarına, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin sayılı kararı ile erişimin engellenmesi kararı verildi. Başsavcılık, soruşturma işlemlerinin titizlikle devam ettiğini kamuoyunun bilgisine sundu.  

İlgili Konular: #gözaltı #fenomen

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