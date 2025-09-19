Feray Şahin, Mersin’de adının verildiği parkta anıldı

Feray Şahin, Mersin Toros Üniversitesi'nde İç Mimarlık son sınıf öğrencisiydi. Mezitli Belediyesi'nde de staj yapıyordu. Şahin, henüz 23 yaşındayken polis memuru arkadaşı Fatih Burak Aykul tarafından öldürüldü. Gaziantep'te yaşayan ailesi geçen Eylül ayında bir gece emniyetten 'kızlarının kaza geçirdiğine' dair bir telefon aldı. Mersin'e ulaştıklarında ise kızlarının hayatını kaybetmiş olduğunu öğrendi. Şahin’in katili, 1,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra ceza indirimiyle ve yasal düzenlemelerle birlikte 5 yıl 3 ay cezayla serbest bırakıldı. Şahin’in dosyası, 5 yıldır Yargıtay’da bekliyor ve ailenin adalet talebi de hâlâ sürüyor. Toros Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Feray Şahin, öldürülüşünün 8. yılında Mezitli Belediyesi tarafından adının verildiği parkta anıldı.