Ferdi Zeyrek’in ölümünde bilirkişi raporu ortaya çıktı: İlaçlama firmasına tesisat yaptırmışlar!

Bilirkişi raporuna göre; Zeyrek’in evine ilişkin ilk ruhsat projelerinde yüzme havuzu ve makine dairesinin bulunmuyordu. Daha sonraki süreçte hazırlanan mimari tadilat projesinde 4 metreye 8 metre ölçülerinde “süs havuzu” olarak projeye eklendi. Ancak 160 cm derinliğinde yüzme havuzları inşa edildi. Yapı müteahhidi M.G.’nin inşaat sürecinde kaçak yapılan havuzların ve makine dairesinin üzerini örterek gizlediği, Yapı Kullanma İzin Belgesi alındıktan sonra buraları tekrar açtığı, havuzda su varken Yunusemre Belediyesi personellerinin ve denetim yetkililerinin, inşaatın projelere yüzde 100 uygun olduğuna dair belgelere imza attığı raporlandı.

TOPRAKLAMA YAPILSAYDI ZEYREK YAŞAYACAKTI

Rapordaki en çarpıcı bulgu, sitedeki havuzların elektrik tesisatını yapan N.B.’ye ait "Niobe Havuz" firmasının Ticaret Sicil Gazetesi'nde asıl faaliyet alanının "Genel Temizlik ve Zararlı Haşere Kontrol Faaliyetleri" olduğu tespit edildi. Elektrik Teknisyenleri Odası’na kaydı dahi olmayan N.B.’nin yasal olarak en fazla 16 kW gücündeki tesisatları yapmaya yetkili olmasına rağmen, toplam 28.08 kW’lık 6 havuzun elektrik işinin tek sözleşmeyle verildiği bildirildi. Elektrik tesisatında topraklama ve potansiyel dengeleme projelerinin hiç hazırlanmadığı ortaya çıkarken bilirkişi heyeti standartlara uygun bir topraklama yapılsaydı insan vücudunda oluşacak temas gerilimi sadece 6 Volt seviyesinde kalacağını ancak ihmal yüzünden Zeyrek'in temas ettiği metal merdiven üzerinde 67 Volt'luk ölümcül bir gerilim oluştuğunu bildirdi. Raporda RCD olarak adlandırılan kaçak akım rölesinin de arızalı olduğu tespit edildi.

CONTALAR TAKILMAMIŞ

Elektrik kaçağına neden olan 750 Watt gücündeki havuz jakuzi motorunun da 2022'de H.A. ve H.İ. tarafından tamir edildiği, ancak montaj sırasında su sızdırmazlık contalarının takılmadığı ve rakor bağlantılarının gevşek bırakıldığı aktarılan raporda, ayrıca olaydan birkaç gün önce kurulan klor jeneratörünün elektrik bağlantısının jakuzi motoruna, su hortumunun ise ana motora bağlanarak çalışması imkansız ve tehlikeli bir mekanik sistem kurulduğu tespit edildi.

EŞİ NURCAN ZEYREK KURTARMAYA ÇALIŞTI

Raporda, olay günü makine odasının zemininde su birikintisi bulunduğu ve elektrik sisteminin normal çalışmadığı, elektrik sistemi tamamen güvenli hale getirilinceye kadar makine odasının kullanımının engellenmesi gerektiği ve bu durumun Ferdi Zeyrek’e bildirilmediği bilgisi yer aldı. Gece akıma kapılan eşini kurtarmaya çalışan Nurcan Zeyrek'in de kaçak akıma maruz kaldığı, ancak büyük bir çabayla ana evin panosundaki şalteri indirerek tüm tesisin elektriğini kesmeyi başardığı raporda detaylandırıldı.