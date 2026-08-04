Feridun Düzağaç’tan hayranlarını üzen haber: Konserlere ara verdi

“F.D.”, “Alev Alev” ve “Dipteyim Sondayım Depresyondayım” gibi şarkılarıyla tanınan Feridun Düzağaç, sağlık sorunları nedeniyle sahnelere ara verdiğini duyurdu.

Ünlü müzisyen, vertigo rahatsızlığını henüz tam olarak atlatamadığını belirtti.

“EN AZ BİR MEVSİM KADAR”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Düzağaç, konserlere vereceği aranın çok uzun sürmemesini umduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çok uzun olmamasını umduğum bir süre için ara vermek durumundayım konserlerimize... En az bir mevsim kadar sanki.”

“KAYGILANACAK BİR DURUM YOK”

Kararının yalnızca sağlık sorunuyla ilgili olmadığını söyleyen Düzağaç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu; çok az yakın zamanda atlat(ama)dığım vertigo ile, biraz kendimle, biraz daha fazla sektörle ve ama en çok memleketle ilgili bir durum.”

Hayranlarına endişe etmemeleri çağrısında bulunan sanatçı, “Kaygılanacak herhangi bir durum yoktur ve her şey olması gerektiği gibidir” dedi.